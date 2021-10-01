Путин подписал указ об осеннем призыве
В указе говорится, что на военную службу призываются молодые люди от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с федеральным законом.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе говорится, что на военную службу призываются молодые люди от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с федеральным законом.
Всего в вооруженные силы призвали 127 500 человек.