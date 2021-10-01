Органы опеки дали ответ по состоянию детей пропавшей Елены Логуновой

Ранее к Уполномоченному по правам ребенка в регионе поступило обращение от Натальи Кошелевой — матери пропавшей в июне 26-летней Елены Логуновой.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала об итогах проверки органов опеки у мужа пропавшей рязанки. Результат детский омбудсмен опубликовала на своей странице « ВКонтакте ».

Ранее к Уполномоченному по правам ребенка в регионе поступило обращение от Натальи Кошелевой — матери пропавшей в июне 26-летней Елены Логуновой. Она просила проверить состояние здоровья своих внучек, которые проживают с отцом.

«По поручению Уполномоченного органами опеки проверено состояние и условия проживания детей. По результатам проверки установлено, что малолетние девочки проживают со своим отцом, их законным представителем, и его родителями. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, отец и бабушка с дедушкой обеспечивают их всем необходимым и создают комфортные условия проживания. Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области», — говорится в сообщении.