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На государственном рязанском приборном заводе прошел отборочный тур соревнований «Ударная десятка»
В соревнованиях приняли участие около четырех тысяч сотрудников ГРПЗ. Побороться за призовые места мог любой желающий независимо от пола и возраста.

В пятницу, 1 октября, на государственном рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») состоялся отборочный этап всероссийского чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка».

В соревнованиях приняли участие около четырех тысяч сотрудников ГРПЗ. Побороться за призовые места мог любой желающий независимо от пола и возраста.

«К спортивному празднику присоединились уже 18 предприятий концерна, — заявил на торжественном открытии турнира первый заместитель генерального директора АО „КРЭТ“ Госкорпорации „Ростех“ Владимир Зверев. — Я желаю Рязанскому приборному заводу занять первое место в этих соревнованиях, тем более что, что он среди наших подразделений является одним из самых значимых и крупных».

«Для заводчан это — не только знаковое событие, но и прекрасная возможность получить положительный эмоциональный импульс и новые силы для созидательного труда, — убежден генеральный директор ГРПЗ АО „КРЭТ“ Госкорпорации „Ростех“ Борис Виноградов. Спортивная история предприятия насчитывает уже более 80 лет. Нам есть, чем гордиться, ведь в ней было немало больших побед».

«Ударная десятка» — уникальный корпоративный проект Госкорпорации Ростех, стартовавший в 2017 году. За пять лет проведения чемпионатов в них приняли участие более 40 тысяч человек. Концепция соревнований основана на таких ценностях как активность, целеустремленность, сила и развитие.

Победителями отборочного тура среди мужчин стал Дмитрий Небольсин — 633 килограмма в номинации «Сила удара» и 19440 килограммов в номинации «Серия ударов» .Среди женщин лучший результат показала Екатерина Прохорова — 248 килограммов в номинации «Сила удара» и 11600 килограммов в «Серии ударов».