Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 октября
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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На открытии 2 октября состоится премьера нового спектакля — «Идиот» по знаменитому роману Ф. М. Достоевского. В концертном зале Рязанской филармонии 2 октября выступит юморист Игорь Маменко, который представит новую программу, включающую номера, еще не выходившие в эфир. В Old Tattoo Bar 2 октября выступит группа «Обе-Рек» с концертом, посвященным своему 18-летию. В кафе-клубе «Старый парк» 3 октября с сольным концертом выступит Сергей Снеговский, программа выступления будет посвящена дню рождения Сергея Есенина.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».