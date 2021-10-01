\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
12°
Вск, 03
12°
Пнд, 04
13°
ЦБ USD 72.92 0.26 02/10
ЦБ EUR 84.46 0.15 02/10
Нал. USD 72.6 / 73.65 16:24
Нал. EUR 84.45 / 85.10 16:35
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
Вчера 12:03
1
2 949
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 2021 11:26
2 452
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
3 515
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
4 696
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 октября
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На открытии 2 октября состоится премьера нового спектакля — «Идиот» по знаменитому роману Ф. М. Достоевского. В концертном зале Рязанской филармонии 2 октября выступит юморист Игорь Маменко, который представит новую программу, включающую номера, еще не выходившие в эфир. В Old Tattoo Bar 2 октября выступит группа «Обе-Рек» с концертом, посвященным своему 18-летию. В кафе-клубе «Старый парк» 3 октября с сольным концертом выступит Сергей Снеговский, программа выступления будет посвящена дню рождения Сергея Есенина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».