Голикова сообщила, объявят ли локдаун в России
В последние недели в России регистрируют прирост заболеваемости коронавирусом.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти не будут объявлять в стране локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом она заявила
Она отметила, что в последние недели в России регистрируют прирост заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что регионы сами могут принимать решения о локдауне, исходя из эпидемиологической обстановки на местах.