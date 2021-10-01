Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре

С 1 октября проиндексируют зарплаты военнослужащих на 3,7%. Также проиндексируют зарплаты бюджетников. Размер прибавки будет зависеть от региона и отрасли деятельности. Эксперт отметила, что он не может быть ниже федерального уровня.

В России несколько категорий граждан ожидают повышения зарплат. Об этом агентству « Прайм » рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 октября проиндексируют зарплаты военнослужащих на 3,7%. Также проиндексируют зарплаты бюджетников. Размер прибавки будет зависеть от региона и отрасли деятельности. Эксперт отметила, что он не может быть ниже федерального уровня.

Финогенова объяснила, что в этом году минимальный уровень повышения различается: для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6%, для другой части — на 3,8%.

Также эксперт напомнила, о том, что все детские пособия и пособия по беременности и родам, уходу за ребенком и безработице поступят на карту «Мир». При отсутствии карты, средства начислят на банковский счет.