Двух рязанцев осудили за пропаганду терроризма
Рязанцев осудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ за «размещение в сети интернет материалов, оправдывающих как идеологию терроризма, так и совершение конкретных террористических актов».
В Рязани двух местных жителей осудили за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Рязанцев осудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ за «размещение в сети интернет материалов, оправдывающих как идеологию терроризма, так и совершение конкретных террористических актов».
Каждому назначили штрафы в размере 300 тысяч рублей.
Преступления пресекли сотрудники регионального УФСБ. Решение вступило в законную силу.