Дом Хвощинских передали в собственность Рязанской области
Суд удовлетворил требования инспекции в полном объеме. Объект регионального значения «Дом Хвощинских» (улица Семинарская, дом № 10) конца 19 века был бесхозным.
29 сентября Советский районный суд Рязани рассмотрел дело по исковому заявлению к собственникам дома Хвощинских. Об этом сообщила госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
Суд удовлетворил требования инспекции в полном объеме. Объект регионального значения «Дом Хвощинских» (улица Семинарская, дом № 10) конца 19 века был бесхозным.
Он будет изъят из собственности ответчиков. Их долю выкупят в собственность Рязанской области либо продадут объект культурного наследия с публичных торгов.