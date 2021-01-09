Жильцы двух рязанских домов пожаловались на завалы снега во дворах

Жители двух корпусов дома № 66 на улице Нахимова жалуются на то, что их управляющая компания не чистит прилегающую территорию от снега. По словам жильцов, не все автомобили могут выехать из двора, так как застревают в снежной колее.

Жители двух корпусов дома № 66 на улице Нахимова жалуются на то, что их управляющая компания не чистит прилегающую территорию от снега. Пост опубликовали в социальных сетях в субботу, 9 января.

По словам жильцов корпусов №1 и №2, их УК «ПИК-Комфорт» ни разу за зиму не чистила территорию парковки и проезжей части двора от снега.

«Просим администрацию города и лично мэра Елену Борисовну помочь нам! Мы находимся просто в бедственном положении, — написали жильцы. — Уже не все из нас могут выехать на своих авто из двора, так как колеи огромные, машины застревают».

По их словам, УК на заявки не реагирует.