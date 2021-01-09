Врач назвал простой способ восстановить режим после праздников

Эксперт назвал простой способ восстановить режим после праздников. По мнению доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Михаила Полуэктова, восстановить обычный режим после новогодних каникул поможет небольшой недосып в ночь перед первым рабочим днем.

Восстановить обычный режим после новогодних каникул поможет небольшой недосып в ночь перед первым рабочим днем, сообщил агентству «Москва» доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Как пояснил эксперт, всего одна такая ночь поможет наладить привычный отход ко сну.

«На следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в раннее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна», — рассказал Полуэктов.

Он доавил, что добрать упущенные часы сна можно на ближайших выходных.