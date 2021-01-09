ВОЗ заявило о быстром распространении нового штамма COVID-19

ВОЗ заявило о быстром распространении нового штамма COVID-19. При этом вирус распространяется тем же путем, что и его предшественник, и меры по борьбе с ним останутся прежними.

Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрее, чем первоначальный. Об этом заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сообщает РИА «Новости».

При этом вирус распространяется тем же путем, что и его предшественник, и меры по борьбе с ним останутся прежними. По словам эксперта, прервать цепочку передачи сложнее, так как наравне с новым продолжает циркулировать обычный вариант COVID-19. Мария ван Керкхове добавила, что пока нет никаких данных, подтверждающих более высокую опасность нового штамма.

В Лондоне 8 января ввели режим ЧС в связи с угрозой переполнения больниц.

Напомним, впервые новый штамм обнаружили в Великобритании. По предварительным оценкам, он на 70% заразнее обычного. По последним данным, новый штамм коронавируса нашли в 22 странах Европы. Об этом в четверг, 7 января, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.