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Воспитанница рязанской академии тенниса в Абу-Даби выбила шестую ракетку мира
Воспитанница рязанской академии тенниса в Абу-Даби выбила шестую ракетку мира. Во втором круге Гасанова обыграла чешку Каролину Плишкову.

Анастасия Гасанова, занимавшая 292-е место в мировом рейтинге, сенсационно обыграла шестую ракетку мира на турнире в Абу-Даби. Во втором круге Гасанова выбила чешку Каролину Плишкову, сообщает Sports.ru.

Спортсменка пробилась в третий круг теннисного турнира, призовой фонд которого превышает 560 тысяч долларов.

Встреча прошла в субботу, 9 января, и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки играли час 15 минут.

За выход в ¼ финала Гасанова сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

«Я была так уверена в себе. На корте я превращаюсь в другого человека, становлюсь злее. В обычной жизни я добрая, но на корте — злая», — прокомментировала теннисистка.

Анастасия Гасанова работает под руководством Елены Брюховец из рязанской Академии тенниса имени Николая Озерова. Мама девушки — ее второй тренер.

В октябре 2020-го Гасанова выиграла чемпионат России.