В Рязанской области от COVID-19 скончались еще трое

В Рязанской области обновили статистику по коронавирусу за последние сутки. В федеральном оперштабе 9 января сообщили о трех умерших. Выявили 129 новых случаев заражения.

В Рязанской области обновили статистику по коронавирусу за последние сутки. В федеральном оперштабе в субботу, 9 января, сообщили о трех умерших. Всего за время пандемии в регионе скончались 184 человека.

Также за последние сутки в Рязанской области выявили 129 новых случаев заражения (всего 19 357), новых выздоровевших 117 (всего 17 617).

В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 309 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 759 (11,8%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 379 103 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 23 680 человек. Выписано за весь период — 2 754 809. За последние сутки умерли 470 человек. Скончались за весь период — 61 381.