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В Рязани под мостом разбились две легковушки
В Рязани под мостом недалеко от ТРЦ «Барс» разбились две легковушки. ДТП с участием двух автомобилей случилось вечером 8 января. Есть пострадавшие.

В Рязани под путепроводом на пересечении Московского и Михайловского шоссе произошла серьезная авария. ДТП с участием двух легковушек случилось вечером 8 января. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

В результате ДТП «Жигули» перегородили дорогу в сторону центра города и затруднили движение, BMW врезалась в бордюр. Автомобили получили серьезные повреждения, очевидцы говорят о пострадавших.

На месте работали врачи реанимации.

Выясняется официальная информация.