В Рязани отремонтировали асфальт еще на двух улицах

В Рязани устранили выбоины на Михайловском шоссе и улице Лево-Лыбедской. Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью продолжается. Также дирекция благоустройства продолжает уборку и обработку улиц.

В Рязани устранили выбоины на Михайловском шоссе и улице Лево-Лыбедской. Об этом в субботу, 9 января, сообщается на сайте городской администрации.

Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью на дорогах Рязани продолжается.

Также дирекция благоустройства продолжает уборку и обработку улиц. В ночь на 9 января работы проходили во всех районах города, особое внимание уделили подходам к остановкам. Утром работали более 30 единиц спецтехники и 50 человек. В Рязани с начала года вывезли более 17 тыс кв. м снега с улиц.

Ежедневно бригады проверяют городские светильники и новогодние инсталляции, неработающие лампы заменяют.

Работы продолжаются круглосуточно, в зависимости от погодных условий.