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В Рязани на видео попал неадекватный водитель
В Рязани на видео попал неадекватный водитель. Как рассказал пострадавший участник инцидента на дороге, водитель спровоцировал ДТП, а после начал вести себя агрессивно.

В Рязани на видео попал неадекватный водитель. Инцидент произошел на проезжей части во время движения. Об этом рассказал в соцсетях потерпевший участник.

«Тащил друга на тросе, мужчина попытался обогнать по встречной, спровоцировал ДТП (ему оторвали зеркало). После чего водитель догнал нас, сперва полез драться, но понял, что на заправке под камерами будет нехорошо», — сообщается в посте.

После этого агрессивный мужчина перерезал трос, на котором буксировали автомобиль.