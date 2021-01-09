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В России вышло постановление о величине прожиточного минимума
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рублей. Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рублей. Об этом сообщается 9 января на сайте Правительства.

«Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 653 рубля», — говорится в документе.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, детей — 11 303 рубля.

Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как ранее. Теперь его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по России, а не на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов.

Напомним, как заявляли в Минтруда, новая система расчета должна улучшить положение россиян, поскольку рост прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию, а также позволит исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум.