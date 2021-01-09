В полиции рассказали подробности ДТП на Московском шоссе в Рязани

В полиции рассказали подробности ДТП на Московском шоссе в Рязани. Авария произошла 8 января в 23:35. Оба водителя получили травмы.

ДТП под путепроводом на Московском шоссе произошло в пятницу, 8 января, в 23:25, рассказали РЗН. инфо в региональном УМВД.

Известно, что за рулем ВАЗ-2107 находился 23-летний рязанец. BMW управлял 30-летний местный житель. В результате столкновения пострадали оба молодых человека, их госпитализировали с различными травмами.

На месте работали сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются причины ДТП.

Продолжается проверка.

В полиции напомнили водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными за рулем.

Напомним, фото и видео с места аварии накануне появились в социальных сетях. После ДТП «Жигули» перегородили дорогу в сторону центра города и затруднили движение, а BMW врезалась в бордюр.