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В Норильске после схода лавины нашли тела ребенка и двух взрослых
В Норильске на горнолыжном курорте сошла снежная лавина. Она протащила один из домиков на 200 метров по склону. Спасатели нашли под завалами снега тела двух взрослых и ребенка.

В Норильске в пятницу, 8 января, в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла снежная лавина. По последним данным, погибших трое, сообщили РИА «Новости» в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Лавина сошла около 20:30. Снегом засыпало несколько домиков, в одном из них были люди. Лавина протащила один из домиков на 200 метров по склону.

Спасатели нашли под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также обнаружили тела женщины и мужчины. Позже нашли тело ребенка — предположительно, это сын погибшей.

Ведутся поиски 45-летнего мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело.