В Московском районе «поймали» 14 рязанцев без масок

В Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в условиях повышенной готовности. Так, 5 и 9 января разъяснительные беседы провели с 14 жителями, нарушившими режим.

В Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в условиях повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Работники управления по делам ГОЧС проверяют, как жители города соблюдают меры безопасности и используют маски и перчатки в общественных местах.

Так, 5 и 9 января разъяснительные беседы провели с 14 рязанцами, протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.6.1 КоАП РФ, не составлялись.

Рейды проходили в местах массового скопления людей Московского района, на остановках «Недостоево» и «улица Бронная».