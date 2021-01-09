В Индонезии упал в море пассажирский самолет

В Индонезии упал в море пассажирский самолет. Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море в субботу, 9 января. На борту находились более 50 пассажиров.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море в субботу, 9 января. Сообщается, что на борту находились более 50 пассажиров. Это случилось через четыре минуты после вылета, сообщает портал Flightradar24.

Как сообщает РИА Новости, воздушное судно следовало из Джакарты в Понтианак, вскоре после вылета связь с ним пропала. Лайнер Boeing 737-500 менее чем за минуту потерял более десяти тысяч футов высоты.

Жители Индонезии сообщили о «двух взрывах» и обнаружении в Яванском море обломков самолета. По предварительным данным, местные рыбаки нашли в воде часть фюзеляжа.

Власти Индонезии начали поисковую операцию.

По предварительной информации, россиян на борту не было. Об этом сообщили в российском посольстве в Индонезии.