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В Екатеринбурге женщина защищала сумку от вора и лишилась пальцев
В Екатеринбурге грабитель восточным клинком отрезал два пальца женщине, которая защищала свою сумку. После этого мужчина испугался, бросил клинок на месте происшествия и убежал. Его ищет полиция.

В Екатеринбурге грабитель восточным клинком отрезал два пальца женщине, которая защищала свое имущество. Об этом в субботу, 9 января, сообщает «МК в Екатеринбурге».

Грабитель напал на жертву около 22:00 в жилом районе Эльмаш. Мужчина хотел выхватить сумку и убежать. Местная жительница стала бороться с грабителем и крепко вцепилась в свое имущество. Тогда нападавший выхватил восточный черный нож кукри и полоснул ее по руке, отрезав два пальца.

После этого мужчина испугался, бросил клинок на месте происшествия и убежал.

Грабитель был в черных штанах, серой куртке и черной маске. Его разыскивает полиция.