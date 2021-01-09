Соцсети: на выезде из Рязани произошло массовое ДТП
На трассе Рязань — Михайлов произошло массовое ДТП. По словам очевидца, участниками аварии стали около пяти автомобилей.
На выезде из Рязани, недалеко от поворота на Секиотово, произошло массовое ДТП. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу, 9 января.
По словам свидетеля, участниками ДТП стали около пяти автомобилей.
Некоторые машины получили серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно.
Выясняются подробности случившегося.