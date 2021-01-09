Рязанцев предупредили о туманах и гололедице

Рязанцев предупредили о туманах и гололедице. МЧС 9 января продлило метеопредупреждение. Днем по области местами сохранится туман с видимостью 200-500 м, гололед, на дорогах гололедица.

МЧС в субботу, 9 января, продлило метеопредупреждение о тумане и гололедице в Рязанской области. Днем местами сохранится туман с видимостью 200-500 м, гололед, на дорогах гололедица.

Жителей предупредили, что при тумане возникает снижение видимости, затрудняется движение транспорта, увеличивается риск ДТП.

Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями следует не выходить на улицу, пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость и строго соблюдать ПДД.

Пешеходам рекомендуют носить малоскользящую обувь, передвигаться по улицам осторожно, наступая на всю подошву.