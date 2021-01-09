Под Новомичуринском произошел пожар в бане

В садово-огородническом товариществе «Елизаветино» под Новомичуринском в субботу, 9 января, загорелась баня. По словам соседей по даче, на втором этаже горевшего помещения был газовый баллон, который мог взорваться.

В садово-огородническом товариществе «Елизаветино» в субботу, 9 января, загорелась баня. Пожар произошел около 14:30, сообщает ИД «Пресса».

Спасатели из местного «Центра 112» и сотрудники полиции оперативно прибыли на место ЧП. На месте работали и пожарные из Пронска.

По словам соседей по даче, на втором этаже горевшего помещения был газовый баллон, который мог взорваться. Хозяин отлучился с участка как раз в то время, когда произошло возгорание.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.