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Жителей центральной России предупредили о сибирских морозах
Жителей центральной России предупредили о сибирских морозах. По словам сотрудника центра погоды «Фобос», самое интересное начинается со следующей недели.

Жителей центральной России предупредили о сибирских морозах. Об этом в четверг, 7 января, РИА Новости сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», — отметил Тишковец.

По словам специалиста, утром в понедельник, 11 января, температура поднимется не выше 15-20 градусов, а днем опустится до минус 12-17. Во вторник, 12 января, значения термометров местами могут дойти до минус 27 градусов, в дневные часы — до минус 15-17.