Житель Казани зарезал себя и семью возлюбленной

Житель Казани зарезал себя и семью возлюбленной. По версии следствия, парень убил семью из-за того, что родители девушки были против их общения.

Житель Казани зарезал себя и семью возлюбленной. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в следственном управлении по Татарстану.

«Ночью 7 января 2021 года в доме по улице Чуйкова города Казани обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, сотрудники Росгвардии обнаружили под окнами дома тело 22-летнего друга потерпевшей, с признаками падения с высоты», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, парень убил семью из-за того, что родители девушки были против их общения. После чего совершил самоубийство. По факту произошедшего заведено уголовное дело.