WhatsАрр станет делиться личной информацией пользователей с Facebook

WhatsАрр станет делиться личной информацией пользователей с Facebook. По мнению разработчиков приложения, это расширит его возможности.

WhatsАрр станет делиться личной информацией пользователей с Facebook. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила Газета.ru .

По мнению разработчиков приложения, это расширит его возможности. WhatsАрр обновил пользовательское соглашение с Facebook. Абонентов предупредили, что мессенджер соберет их личную информацию и поделится с социальной сетью. Кроме того, данные станут доступны Instagram. По словам создателей приложения, это необходимо для анализа интересов пользователя. С их учетом станут формировать рекламу.

Кроме того, WhatsАрр соберет информацию о геолокации, установке и удалении программ Facebook. Приложение станет следить за активностью пользователя в социальных сетях.