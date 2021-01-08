В Ульяновской области при обрушении крыши погиб трехлетний мальчик

В городе Барыш Ульяновской области при обрушении крыши жилого дома погиб трехлетний мальчик и пострадала его восьмилетняя сестра. Возбуждено уголовное дело.

В городе Барыш Ульяновской области при обрушении крыши жилого дома погиб трехлетний мальчик и пострадала его восьмилетняя сестра. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в региональном следственном управлении.

В 12:15 в службу спасения сообщили об обрушении потолка в одноэтажном жилом доме по улице Карла Маркса. Перекрытие упало в прихожей, где в этот момент находилось двое детей местной жительницы. Они пришли вместе с матерью в гости к владелице дома, построенного 1935 году.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».