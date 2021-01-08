В Рязанской области за сутки не умер ни один пациент от COVID-19
Всего в области выявили 19 228 случаев заражения (133 за сутки), вылечились 17 500 пациентов (за сутки 109). С начала пандемии жертвами коронавируса стал 181 житель региона.
В Рязанской области за сутки не умер ни один пациент от COVID-19. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил столичный оперштаб.
Всего в области выявили 19 228 случаев заражения (133 за сутки), вылечились 17 500 пациентов (за сутки 109). С начала пандемии жертвами коронавируса стал 181 житель региона.