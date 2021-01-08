В Рязани провели рейд по соблюдению масочного режима в транспорте

Сотрудники управления транспорта на остановке «Памятник Павлову» напоминали рязанцам о соблюдении масочного режима и выявили нарушителей среди пассажиров, водителей и кондукторов.

В пятницу, 8 января, в Рязани провели рейд по соблюдению масочного режима в транспорте. Об этом сообщает сайт мэрии.

Сотрудники управления транспорта на остановке «Памятник Павлову» напоминали рязанцам о соблюдении масочного режима и выявили нарушителей среди пассажиров, водителей и кондукторов.

«С работниками подвижного состава проведут дополнительные инструктажи, им вынесено предупреждение. Перевозчикам направлены соответствующие уведомления», — говорится в сообщении.