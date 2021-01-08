В Рязани начал работать новый онлайн-сервис заказа такси TUDA

Стоимость поездок в сервисе начинается от 60 рублей. Пять километров пути обойдутся пассажирам в 80 рублей.

В Рязани начал работать новый онлайн-сервис заказа автомобилей TUDA. Пассажирам он предлагает быстрые и недорогие поездки, а водителям — возможность заработать на личной машине.

Демократичные цены

Стоимость поездок в сервисе начинается от 60 рублей. Пять километров пути обойдутся пассажирам в 80 рублей, поэтому поездки в любой район города выгодны. Чтобы обеспечить достойный доход водителям, сервис доплачивает им определенную сумму за каждый выполненный заказ.

Современное приложение

Для заказа такси создано удобное мобильное приложение TUDA, его можно скачать в App Store или Google Play. В приложении можно составлять сложные маршруты из нескольких адресов, менять их по ходу движения, заказывать автомобили как на текущее время, так и заранее. На заказы приезжают проверенные водители, все автомобили проходят фотоконтроль.

В пожеланиях к заказу можно сообщить о дополнительных условиях: указать, что пассажиром будет ребенок, с какой купюры потребуется сдача, а также добавить багаж или перевозку животного. Водителя можно попросить донести вещи до квартиры или встретить человека на вокзале или в аэропорту с табличкой. Оплачивать поездки можно как наличными, так и картой. Ее можно привязать в приложении и не беспокоиться о мелочи или наличии сдачи у водителя. Кроме этого, в приложении у пассажиров и водителей всегда есть возможность связаться с администрацией сервиса. Отдел поддержки пользователей работает круглосуточно, менеджеры оперативно обрабатывают обращения. Без внимания не остается ни один отзыв.

Бонусы и скидки

Новым пользователям сервис TUDA дарит 555 рублей на поездки по промокоду ИНФО. Его можно ввести в специальном разделе приложения, а полученной суммой оплачивать до 30% от стоимости поездок. Так, поездка на те же самые пять километров обойдется пассажиру вместо 80 рублей в 56.

Еще бонусные рубли можно получить, предложив друзьям установить приложение. Для этого нужно поделиться своим личным промокодом. За каждого, кто скачает приложение, введет промокод и совершит не менее трех поездок, пользователь получит 100 рублей. Друг получит такую же сумму.