\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
Сбт, 09
-3°
Вск, 10
-8°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.55 / 76.43 08:44
Нал. EUR 90.31 / 91.51 08:44
Новости
Коронавирус
Публикации
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 2021 19:53
7 164
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
29 181
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
14 484
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
19 420
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани начал работать новый онлайн-сервис заказа такси TUDA
Стоимость поездок в сервисе начинается от 60 рублей. Пять километров пути обойдутся пассажирам в 80 рублей.

В Рязани начал работать новый онлайн-сервис заказа автомобилей TUDA. Пассажирам он предлагает быстрые и недорогие поездки, а водителям — возможность заработать на личной машине.

Демократичные цены

Стоимость поездок в сервисе начинается от 60 рублей. Пять километров пути обойдутся пассажирам в 80 рублей, поэтому поездки в любой район города выгодны. Чтобы обеспечить достойный доход водителям, сервис доплачивает им определенную сумму за каждый выполненный заказ.

Современное приложение

Для заказа такси создано удобное мобильное приложение TUDA, его можно скачать в App Store или Google Play. В приложении можно составлять сложные маршруты из нескольких адресов, менять их по ходу движения, заказывать автомобили как на текущее время, так и заранее. На заказы приезжают проверенные водители, все автомобили проходят фотоконтроль.

В пожеланиях к заказу можно сообщить о дополнительных условиях: указать, что пассажиром будет ребенок, с какой купюры потребуется сдача, а также добавить багаж или перевозку животного. Водителя можно попросить донести вещи до квартиры или встретить человека на вокзале или в аэропорту с табличкой. Оплачивать поездки можно как наличными, так и картой. Ее можно привязать в приложении и не беспокоиться о мелочи или наличии сдачи у водителя. Кроме этого, в приложении у пассажиров и водителей всегда есть возможность связаться с администрацией сервиса. Отдел поддержки пользователей работает круглосуточно, менеджеры оперативно обрабатывают обращения. Без внимания не остается ни один отзыв.

Бонусы и скидки

Новым пользователям сервис TUDA дарит 555 рублей на поездки по промокоду ИНФО. Его можно ввести в специальном разделе приложения, а полученной суммой оплачивать до 30% от стоимости поездок. Так, поездка на те же самые пять километров обойдется пассажиру вместо 80 рублей в 56.

Еще бонусные рубли можно получить, предложив друзьям установить приложение. Для этого нужно поделиться своим личным промокодом. За каждого, кто скачает приложение, введет промокод и совершит не менее трех поездок, пользователь получит 100 рублей. Друг получит такую же сумму.