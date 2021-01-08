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В Рязани избили и ограбили мужчину
«Полиция установила причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК „Грабеж“. Телефон изъят», — отметили в полиции.

В Рязани избили и ограбили мужчину. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 2 января в микрорайоне Приокский. У 31-летнего мужчины украли телефон. Также ему нанесли телесные повреждения.

«Полиция установила причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК „Грабеж“. Телефон изъят», — отметили в ведомстве.