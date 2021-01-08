В России вступил в силу закон об удаленной работе

В России с 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. Теперь сотрудники организаций смогут работать в любом месте, где есть доступ к интернету.

В России с 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. Теперь сотрудники организаций смогут работать в любом месте, где есть доступ к интернету. При этом на зарплате россиян это не отразится.

Кроме того, сотрудник может не отвечать на звонки и письма работодателя даже находясь офлайн. Начальство больше не сможет будить работника в любое время суток. Однако руководство имеет право уволить сотрудника, если тот не выходит на связь более двух дней. Работодатели смогут перевести сотрудника на удаленку в обязательном порядке не более, чем на полгода, обеспечив необходимым оборудованием. Заключить договор дистанционного трудоустройства можно будет в бумажном виде.

Отметим, что Владимир Путин подписал закон об удаленной работе 8 декабря 2020 года.