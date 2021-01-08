В России аннулируют карты не прошедших техосмотр автомобилей

МВД России с 1 марта 2021 года начнет аннулировать диагностические карты автомобилей, оформленные без прохождения техосмотра. Информация будет передана в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

МВД России с 1 марта 2021 года начнет аннулировать диагностические карты автомобилей, оформленные без прохождения техосмотра. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил РБК .

Информация об аннулировании карты будет передана в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Если актуальные сведения не поступят в систему, ответственность понесут операторы техосмотра.

Кроме того, с 1 марта 2021 года техосмотр будет фиксироваться на камеру. Снимки, координаты места нахождения машины, дата и время диагностики также поступят в систему. Карту водители смогут получить как в электронном, так и в бумажном варианте.