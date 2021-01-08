В Котласе возбуждено уголовное дело по факту гибели молодых людей в арендованной квартире

7 января 2021 года днем в арендованной квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом.

В Котласе возбуждено уголовное дело по факту гибели молодых людей в арендованной квартире. Об этом сообщает СУ СКР по Архангельской области.

7 января в арендованной квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, изъято газовое оборудование и элементы системы вентиляции, имеющиеся в квартире. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.