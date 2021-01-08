Скончался рязанский ветеран

В поселке Чучково Рязанской области простились с 95-летним ветераном Великой Отечественной Войны Саркисом Саркисяном. Мужчина занимался активной общественной работой по патриотическому воспитанию школьников.

В поселке Чучково Рязанской области простились с 95-летним ветераном Великой Отечественной Войны Саркисом Саркисяном. Об этом в пятницу, 8 января, сообщило издательство «Пресса» .

Ветеран был призван в армию в 1943 году. Он прошел курсы зенитчиков и 5 мая 1943 года в составе отдельного зенитного полка отправился на фронт в район Моздока. После этого из-за угрозы нападения Турции на СССР его полк перебросили в Закавказье.

Семья Саркисяна переехала в Чучковский район в начале 90-х. Там мужчина занялся активной общественной работой по патриотическому воспитанию школьников.

«Достойнейший был ветеран, он навсегда останется в нашей памяти», — поделились односельчане Саркисяна.