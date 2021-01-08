Рязанец потерял в Курске паспорт

Мужчина обратился за помощью в полицию, так как изготовление паспорта требуется 30 дней. Столько времени пребывать в Курске рязанец не мог, а потому получил временное удостоверение личности для проезда к месту жительства.

Житель Рязани в новогодние каникулы потерял в Курске паспорт. Об этом сообщает 46ТВ .

Мужчина обратился за помощью в полицию, так как изготовление паспорта требуется 30 дней. Столько времени пребывать в Курске рязанец не мог, а потому получил временное удостоверение личности для проезда к месту жительства. «Информацию, переданную заявителем проверили, по федеральным и региональным базам данных полиции и автоматизированной системе „Российский паспорт“. Данные о гражданине и его фото совпали, препятствий для выдачи документа не возникло», — отметили в УМВД России по городу Курску.

Мужчина купил билет и отправился в Рязань, где он сможет восстановить паспорт за 10 календарных дней.