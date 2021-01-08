Рязанцев предупредили о мокром снеге
Температура воздуха по области ночью и днем -5, 0 градусов. По данным синоптиков, в отдельных районах возможен туман и гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
В субботу, 9 января, в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Температура воздуха по области ночью и днем -5, 0 градусов. По данным синоптиков, в отдельных районах возможен туман и гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.