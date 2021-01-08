Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Он появился меньше года назад.

Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества, который появился меньше года назад. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил РИА Новости эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Мошенники звонят россиянам с незнакомого номера и сбрасывают вызов. Жертвы сами перезванивают преступникам. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят сообщить им личную информацию о картах.

По словам Голованова, это делается для того, чтобы обходить системы автоматической фильтрации звонков, которые распознают только входящие вызовы.

«Никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам», — подчеркнул специалист.