Разыскиваются очевидцы ДТП, в котором погибли волонтер и ее сын

«Уважаемые автовладельцы из Московской, Тамбовской, Рязанской областей и других регионов. 31 декабря 2020 года в период с 3 до 4 часов на 175 километре автодороги М-6 „Каспий“ городского округа „Серебряные пруды“ Московской области произошла автомобильная авария с участием грузового автомобиля марки „Даф“, кроссовера марки „Хавал Х6“ и Ситроен Берлинго. В результате аварии погибли инфорг волонтерского поисково-спасательного отряда „Сова“ Нина Мурзанова и ее 16-летний сын Павел. Причина аварии до сих пор не ясна», — говорится в сообщении.

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» разыскивает среди рязанцев очевидцев смертельного ДТП на трассе М-6 в Московской области. Об этом сообщает на странице отряда «ВКонтакте».

«Уважаемые автовладельцы из Московской, Тамбовской, Рязанской областей и других регионов. 31 декабря 2020 года в период с 3 до 4 часов на 175 километре автодороги М-6 „Каспий“ городского округа „Серебряные пруды“ Московской области произошла автомобильная авария с участием грузового автомобиля марки „Даф“, кроссовера марки „Хавал Х6“ и Ситроен Берлинго. В результате аварии погибли инфорг волонтерского поисково-спасательного отряда „Сова“ Нина Мурзанова и ее 16-летний сын Павел. Причина аварии до сих пор не ясна», — говорится в сообщении.