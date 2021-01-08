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Разыскиваются очевидцы ДТП, в котором погибли волонтер и ее сын
«Уважаемые автовладельцы из Московской, Тамбовской, Рязанской областей и других регионов. 31 декабря 2020 года в период с 3 до 4 часов на 175 километре автодороги М-6 „Каспий“ городского округа „Серебряные пруды“ Московской области произошла автомобильная авария с участием грузового автомобиля марки „Даф“, кроссовера марки „Хавал Х6“ и Ситроен Берлинго. В результате аварии погибли инфорг волонтерского поисково-спасательного отряда „Сова“ Нина Мурзанова и ее 16-летний сын Павел. Причина аварии до сих пор не ясна», — говорится в сообщении.

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» разыскивает среди рязанцев очевидцев смертельного ДТП на трассе М-6 в Московской области. Об этом сообщает на странице отряда «ВКонтакте».

«Уважаемые автовладельцы из Московской, Тамбовской, Рязанской областей и других регионов. 31 декабря 2020 года в период с 3 до 4 часов на 175 километре автодороги М-6 „Каспий“ городского округа „Серебряные пруды“ Московской области произошла автомобильная авария с участием грузового автомобиля марки „Даф“, кроссовера марки „Хавал Х6“ и Ситроен Берлинго. В результате аварии погибли инфорг волонтерского поисково-спасательного отряда „Сова“ Нина Мурзанова и ее 16-летний сын Павел. Причина аварии до сих пор не ясна», — говорится в сообщении.

Свидетелей или очевидцев аварии просят писать на электронную почту vpso-tver@yandex.ru или звонить по телефонам: +7 (910) 646-34-34 и +7 (904) 014-12-34 (круглосуточно)