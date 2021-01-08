Пьяный москвич устроил лобовое ДТП в Рязанской области

Пьяный москвич устроил лобовое ДТП в селе Чулково Скопинского района. По словам рязанки, находившейся за рулем второго автомобиля, машина мужчины резко повернула на полосу встречного движения.

Пьяный москвич устроил лобовое ДТП в селе Чулково Скопинского района. Об этом в четверг, 7 января, сообщили в социальной сети.

По словам рязанки, находившейся за рулем второго автомобиля, машина мужчины резко повернула на полосу встречного движения. Кроме женщины в салоне находились ее муж и сын. От удара из их машины вылетело лобовое стекло.

«Это просто, какое рождественское чудо, что мы остались живы и отделались легким испугом и царапинами», — поделилась пострадавшая.

По словам женщины, виновник ДТП был пьян. В его крови медики обнаружили 1,125 промилле алкоголя. Год назад мужчину уже лишили водительских прав.