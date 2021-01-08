На трассе Рязань-Пронск приостановилось движение

По словам очевидцев, из-за скользкой дороги большегрузы не смогли подняться в гору около Пронска, а одна из фур перегородила дорогу полностью. Остальные машины пытаются убрать с дороги эвакуаторы.