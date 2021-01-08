На трассе Рязань-Пронск приостановилось движение
По словам очевидцев, из-за скользкой дороги большегрузы не смогли подняться в гору около Пронска, а одна из фур перегородила дорогу полностью. Остальные машины пытаются убрать с дороги эвакуаторы.
В пятницу, 8 января, на трассе Рязань-Пронск приостановилось движение. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
По их словам, из-за скользкой дороги большегрузы не смогли подняться в гору около Пронска, а одна из фур перегородила дорогу полностью. Остальные машины пытаются убрать с дороги эвакуаторы.
Согласно сервису «Яндекс Пробки», на месте образовалась трехкилометровая пробка.