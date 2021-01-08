На рязанской трассе в ДТП пострадал человек

На перекрёстке Задубровье-Константиново столкнулись «Hyundai» и «Geely». Водитель «Hyundai» пересекал трассу: мужчина возвращался из магазина в Задубровье в дом в Константинове. Москвич пытался уйти от столкновения и оттормаживался. Первый удар пришёлся на правую заднюю часть автомобиля, после чего машину развернуло и она ещё раз столкнулась с «Geely» уже передней частью.