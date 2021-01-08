На рязанской трассе в ДТП пострадал человек
На перекрёстке Задубровье-Константиново столкнулись «Hyundai» и «Geely». Водитель «Hyundai» пересекал трассу: мужчина возвращался из магазина в Задубровье в дом в Константинове. Москвич пытался уйти от столкновения и оттормаживался. Первый удар пришёлся на правую заднюю часть автомобиля, после чего машину развернуло и она ещё раз столкнулась с «Geely» уже передней частью.
На трассе М-5 в ДТП пострадал человек. Об этом сообщает ТКР.
В пятницу, 8 января, перекрестке Задубровье-Константиново столкнулись «Hyundai» и «Geely».
Как рассказал водитель «Geely», он ехал из Саратовской области в сторону Москвы. Водитель «Hyundai» пересекал трассу мужчина возвращался в Константиново. Москвич пытался уйти от столкновения, однако автомобиль закружило и машины дважды столкнулись. В «Geely» сработали подушки безопасности, а водитель «Hyundai» во время ДТП ударился головой.
Ему оказали медпомощь на месте.