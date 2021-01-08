Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам

Минфин объяснил порядок уплаты налогов по вкладам. Теперь доход облагается НДФЛ по ставке 13 процентов.

Минфин объяснил порядок уплаты налогов по вкладам. Об этом в пятницу, 8 января, сообщило РИА Новости .

«Доходы в виде процентов по вкладам в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в сообщении.

Если проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов.

Налог начал действовать с 1 января. Теперь доход облагается НДФЛ по ставке 13 процентов.