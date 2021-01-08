Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 января
Новогодние каникулы подходят к концу, и сегодня мы расскажем вам о культурных событиях Рязани, которые пройдут 9 и 10 января.
Новогодние каникулы подходят к концу, и сегодня мы расскажем вам о культурных событиях Рязани, которые пройдут 9 и 10 января. Рязанский музыкальный театр продолжает показы новогодней сказки «Иван-Царевич и Серый Волк против Кащея и Бабы-Яги» и оперетты Жака Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами». В концертном зале рязанской филармонии 9 января состоится концерт мужского хора Данилова монастыря под управлением регента Георгия Сафонова. В клубе Old Tattoo Bar 9 января пройдет концерт группы Zero People с программой «Zeroждество».
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