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Итоги года: изменения в рязанских школах
Мы продолжаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Очередной текст посвящен переменам, которые пережили рязанские учителя, школьники и их родители.

Мы продолжаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Очередной текст посвящен переменам, которые пережили рязанские учителя, школьники и их родители.

Для российского образования прошлый учебный год стал уникальным явлением. Весной в обязательном порядке школы, а за ними колледжи и вузы ушли на дистанционное обучение. Это был вызов учителям, родителям, детям и всей образовательной системе.

Весной, когда школьники и студенты стали учиться из дома, настроения в обществе витали самые разные. С одной стороны, казалось, будущее наконец наступило. Обучение стало виртуальным: знания ученики получали через интернет, общение с педагогами проходило в мессенджерах. С другой стороны, принять новую реальность и перестроить мышление для многих оказалось непростой задачей.

О том, какой выход из положения нашли в регионе, как отразилась «дистанционка» на качестве знаний и что ждет систему образования в дальнейшем рассказала Ольга Щетинкина, министр образования и молодежной политики Рязанской области.

Текст интервью читайте в разделе «Итоги года».