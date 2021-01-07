В Рязанской области любовник до смерти забил пенсионерку кочергой

44-летний мужчина нанес 62-летней женщине многочисленные удары кочергой и кулаками. Та умерла на месте.

В Рязанской области любовник до смерти забил пенсионерку кочергой. Об этом в четверг, 7 января, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Рязанского МСО СУ СКР Олесю Веденееву.

По версии следствия, днем 3 января в селе Емельянова Спасского района пьяные сожители поссорились. 44-летний мужчина нанес 62-летней женщине многочисленные удары кочергой и кулаками. Та умерла на месте.

На рязанца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека».