В России ввели обязательную маркировку ювелирных украшений
В Минфине отмечают, что нововведение должно защитить покупателей от подделок. Предполагается, что маркировка позволит узнавать данные о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках по штрих-коду.
В России ввели обязательную маркировку ювелирных украшений. Оборот изделий без маркировки разрешен до 1 июля,
Нововведение действует с 1 января. В Минфине отмечают, что оно должно защитить покупателей от подделок. Предполагается, что маркировка позволит узнавать данные о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках по штрих-коду.
Импортные украшения будут маркировать на границе.