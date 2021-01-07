В России предложили сделать дополнительный выходной

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать День космонавтики выходным.

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать День космонавтики выходным, передает РИА Новости в четверг, 7 января.

Серова отметила, что 12 апреля «тоже была победа, так же как и 9 мая».

Депутат отреагировала на идею партии «Коммунисты России», сделать 12 апреля Днем национальной гордости.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один», — поделилась мнением Серова.